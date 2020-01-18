HABER
  4. Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu

Şanlıurfa'da karnelerini aldıktan sonra kaybolan kardeşler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 21:30 | Son Güncelleme

Abla Medine Baturalp, gazetecilerin "Neden evden kaçtınız" şeklindeki sorusuna, "Karnemiz çok kötü olduğu için" diye cevap verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen 2 kardeş kent merkezinde bulundu.

Abdalağa Mahallesi'ndeki Yunus Emre Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Okulun çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kardeşlerin Siverek-Şanlıurfa kara yolu yönünde ilerlediğini tespit ederek, arama çalışmasını bu istikamette yoğunlaştırdı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Baturalp kardeşleri kent merkezindeki Topçu Meydanı'nda gezerken buldu.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Medine ve Bünyamin Baturalp kardeşler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hastane çıkışında abla Medine Baturalp, gazetecilerin "Neden evden kaçtınız" şeklindeki sorusuna, "Karnemiz çok kötü olduğu için" diye yanıt verdi.

Baturalp kardeşlerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybettiSobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisiBakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siverek Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Beyoğlu'ndaki tecavüz davası ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnan’da protestocularla polis arasında arbede: 100 yaralı

Ülke yangın yerine döndü: Onlarca yaralı var!

Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi

18 Ocak Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiyeyi kazandıran sayılar

Sayısal Loto'da kazandıran sayılar açıklandı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Hafter tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.