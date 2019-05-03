Şanlıurfa'da kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi, yaralandı.
Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde iş makinesine yer açmaya çalışan inşaatta işçileriyle, park halindeki bir otomobilin sahibi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Grubun hastanenin acil servis girişinde kavgaya devam etmesi üzerine polis ekipleri, tarafları ayırarak 3 kişiyi gözaltına aldı.
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