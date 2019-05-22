Şanlıurfa'da kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kavga nedeniyle bir otelin kapısında da hasar oluştu.

Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

