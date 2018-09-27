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Şanlıurfa'da kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 08:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, husumet yaşadıkları belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Kavgada aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haliliye kavga Şanlıurfa yaralı

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