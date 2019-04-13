Şanlıurfa'da kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, kavga ihbarına giden polis ekipleri meşale ve pastayla karşılandı.

Şıh Maksut Mahallesi sakinleri ve esnafı, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz hazırladı. 155 polis imdat hattını arayan mahalleli, kavga ihbarında bulundu.

Belirtilen adrese giden motorize ve asayiş polis ekipleri, ellerinde Türk bayrakları, meşale ve pasta ile kendilerini bekleyen vatandaşları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Araçlarından inen polisler, kendileri için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler tutan vatandaşlar ise alkış ve sloganlarla polislere tezahürat yaptı.

Bir süre iş yerlerinden birinde oturan polisler, çay içtikten sonra bölgeden ayrıldı.

Organizasyonu düzenleyen esnaf İsmail Bozyel, mahalle sakinleri ve esnaf olarak Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Normalde polisi sürekli sıkıntılar için arıyorduk. Sağ olsunlar onlar da bize sürekli yardımcı oluyordu. Biz de bu nedenle böyle bir şey yapmaya karar verdik. Güzel oldu." diye konuştu.

