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  4. Şanlıurfa’da kavgada yoldan geçen kişi saçmaların hedefi oldu

Şanlıurfa’da kavgada yoldan geçen kişi saçmaların hedefi oldu

16.03.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, kavga sırasında yolda yürüyen vatandaşa isabet etti.Olay, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, kavga sırasında yolda yürüyen vatandaşa isabet etti.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Site içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen M.K.’ya isabet etti. Yaralanan vatandaş, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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