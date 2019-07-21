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Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, havuzlar ve sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 42 derece kaydedildi.

Sıcak havalardan bunalan bazı vatandaşlar, park bahçe gibi alanlarda vakit geçirmeye çalışırken, köylerdeki bazı çocuklar da yapılan tüm uyarı ve tehlikeye rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor.

Alınan önlemlere rağmen kanal üzerindeki bağlantı köprülerinin korkuluklarını tramplen gibi kullanan çocuklar, tehlikeye aldırmadan kanala taklalar atarak giriyor.

Kent merkezinde ise çocuklar Şanlıurfa Belediyesi tarafından farklı mahallelerde yaptırılan ücretsiz havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları sorumlusu Yılmaz İzol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki aşırı sıcakların insanları bunalttığını söyledi.

Halkın serinleme ihtiyacına çözüm bulma amacıyla kent merkezi ve ilçelerde bir çok yüzme havuzuyla hizmet verdiklerini belirten İzol, "Havuzlarımızdan çocuklar ücretsiz faydalanıyor. Hava sıcaklığının artışına paralel olarak havuzları tercih edenlerin sayısı da artıyor." dedi.

Sulama kanalında yüzen 10 yaşındaki Ahmet Yılmaz ise suya girmeden rahat edemediklerini söyledi.

Her gün arkadaşlarıyla kanala girdiklerini anlatan Yılmaz, "Şanlıurfa çok sıcak, suya girmekten başka çare yok. Özellikle öğlen ile ikindi arası günümüzün büyük bir bölümünü su içerisinde geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Hüseyin Yıldız ise daha çok kanalın derin olmayan bölgelerinde elbiseleriyle yüzerek vakit geçirmeye çalıştığını ifade etti.

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serinleme sıcak hava sulama kanalı Şanlıurfa yüzme havuzu

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