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Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Şanlıurfa’da bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı kentte vatandaşlar, serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara akın ediyor.
Türkiye’nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklara ve gölgelik alanlara akın ediyor. Sıcak havadan korunmanın başka bir yolunu bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, parkların serin olduğunu ve bu yüzden buraları tercih ettiklerini dile getirdi.
Son 3 günün sıcaklık rekorunu Şanlıurfa kırdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanan verilere göre Türkiye genelindeki sıcaklık rekoru da Şanlıurfa’da kırıldı. Son 3 günlük verilere göre rekor gölgede 45.4 derece ile Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kırıldı. Şanlıurfa’da Ceylanpınar ilçesinin dışında Haliliye, Akçakale ve Viranşehir’de de yüksek sıcaklıklar ölçüldü. Haliliye’de 44.1 derece, Akçakale ve Viranşehir’de ise termometreler 44.0 dereceyi gösterdi. Pazar günü 34 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklığın, hafta içi yeniden yükselerek Perşembe gününe kadar 40 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Şanlıurfa’da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

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