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Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:32 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusu yaptığı çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, 8. sınıf öğrencisi Ahmet Bengi (14), iki gün önce Mutlukaya Mahallesi'ndeki evlerinden ailesine haber vermeden ayrıldı.

Son olarak evine yakın bir markette görülen Bengi'ye ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

Bengi'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ederken, Akçakale ilçesinin Uğraklı Mahallesi'ndeki sulama kanalında çocuk cesedi bulunduğu ihbarı geldi.

Sulama kanalından çıkarılan cesedin Ahmet Bengi'ye ait olduğu belirlendi. Bengi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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ceset Kayıp sulama kanalı Şanlıurfa

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