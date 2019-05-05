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ŞANLIURFA'DA KAYIP 4 ÇOCUK, 12 SAAT SONRA TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 09:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde badem toplamak için evlerinden çıkıp birdaha kendilerinden haber alınamayan en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olan 4 çocuk  bulundu Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde Kübra Karademir (9), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Mustafa Akkuş (4), dün akşam saatlerinde badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gitti.

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde badem toplamak için evlerinden çıkıp birdaha kendilerinden haber alınamayan en küçüğü 4, en büyüğü 9 yaşında olan 4 çocuk bulundu
Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde Kübra Karademir (9), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Mustafa Akkuş (4), dün akşam saatlerinde badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gitti. Aileleri çocuklarını ortada göremeyince aramaya çıktı, kendi imkanlarıyla bulamayınca da jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekiplere mahalleli de destek verdi. Köy ve çevresindeki arazileri karış karış tarayan yaklaşık 200 kişi, sabaha kadar çocukları aradı anak herhangi bir ize ulaşamadı.Mahalle Muhtarı Osman Doğan ekiplerin çocukları bulmak için yoğun bir çaba harcadığını söyledi.

ÇOCUKLAR TAZİYE EVİNDE UYURKEN BULUNDU

Karaköprü ilçesinin kırsal Büyük Alanlı Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında badem toplamak için evlerinden çıkıp araziye gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan 4 çocuk, yaklaşık 12 saat sonra, bugün saat 07.30'da taziye evinde uyurken bulundu. Mustafa Akkuş, Ali Karademir, Fatma Karataş ve Kübra Karademir, kontrol amaçlı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocukları bulunan aileler büyük sevinç yaşarken, cami hoparlöründen yapılan anonslarla mahalle sakinleri bilgilendirilerek aramalara son verildi.

Görüntü Dökümü
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- Arazide el fenerleriyle arama yapan ekipler
- Yol kenarında bekleyenler
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 29MB

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