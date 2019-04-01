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Şanlıurfa’da kayyumların hizmeti sonrası AK Parti kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da HDP’deyken kayyum atanan 3 ilçe belediyesi, 31 Mart seçimlerinde el değiştirerek AK Parti’ye geçti.Şanlıurfa’da 2014 yılındaki yerel seçimlerde HDP’nin kazandığı 4 ilçe belediyesinden 3’ü el değiştirerek AK Parti’ye geçti.

Şanlıurfa’da HDP’deyken kayyum atanan 3 ilçe belediyesi, 31 Mart seçimlerinde el değiştirerek AK Parti’ye geçti.
Şanlıurfa’da 2014 yılındaki yerel seçimlerde HDP’nin kazandığı 4 ilçe belediyesinden 3’ü el değiştirerek AK Parti’ye geçti. Belediyelerin el değiştirmesinde devlet tarafından atanan kayyumların yaptıkları hizmetlerin büyük katkısı olduğu belirtildi.

Suruç HDP’de kaldı
2014 seçimlerinde Viranşehir, Bozova, Halfeti ve Suruç ilçelerinde HDP kazamıştı. Belediyelerin terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiası üzerine belediye başkanları gözaltına alınarak devlet tarafından kayyum atandı. Resmi olmayan rakamlara göre kayyum atanan ilçelerden Suruç’ta HDP yeniden kazanırken, Bozova ve Viranşehir’de ise AK Parti’nin adayları kazandı. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın memleketi Halfeti’de ise kayyum olarak atanan kaymakam Şeref Albayrak AK Parti’den aday gösterildi. Albayrak, HDP’nin kalelerinden biri olarak adlandırılan Halfeti’de rakibine büyük bir fark atarak belediye başkanı seçildi. Daha önce HDP çizgisi dışında hiçbir partinin seçimi kazanamadığı Halfeti’de 30 yıl aradan sonra AK Parti zaferini ilan etti.

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