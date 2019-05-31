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Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, sürücünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, sürücünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Şanlıurfa- Suruç karayolunun 42’nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Ercan Çakar yönetimindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra refüjdeki bariyere çarptı. Kazada, sürücü Çakar ile yanındaki Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Çakar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ercan Çakar'ın cenazesi, otopisi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tedavileri süren Fadıl Baydan ve Orhan Kılıçaslan'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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