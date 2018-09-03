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Şanlıurfa'da kaza: Zeynep bebek öldü, anne ve babası yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 aylık Zeynep Hüma Ünal hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 aylık Zeynep Hüma Ünal hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 98'inci kilometresinde, Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Mahir Ünal'ın kullandığı 16 JBN 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Elif ile 4 aylık kızı Zeynep Hüma Ünal yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 kişilik Ünal ailesinin 4 aylık bebekleri Zeynep Hüma Ünal tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Mahir Ünal ile eşi Elif Ünal'ın ise tedavisi sürüyor.

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