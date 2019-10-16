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Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yorucu geçen bağ bozumunu gerçekleştiren üreticiler, pestil ve pekmez yapımına başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde üzüm şırasından elde edilen bulamaçtan pestil, pekmez ve kesme yapımına başlandı.

Ekim ayında başlayan bağ bozumu ile birlikte bağlardan toplanan üzüm, geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezilerek şıra elde ediliyor.

Yumurta, süt, yoğurt ve un katıldıktan sonra yaklaşık 4 saat kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, kısmen katılaştıktan sonra susam ilave ediliyor. Mala yardımıyla bezlere serilip güneşte kurutulmaya bırakılan karışım, pestil haline getiriliyor.

Bölgedeki üzüm üreticilerinden Mehmet Bardakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağ bozumunun zahmetli olduğunu dile getirdi.

Üzümler toplandıktan sonra pestil ve pekmez yapımının ayrıca bir zahmetli olduğunu aktaran Bardakçı, "Bağa gidip üzümü toplayıp suyunu çıkardıktan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Bulamaç haline getirdikten sonra bezlere sürüp pestil yapıyoruz. Susamlı ve susamsız olarak kış aylarında tüketiyoruz." dedi.

Şıranın kaynatılıp bulamaç haline getirilmesinin uzun süre istediğini ifade eden Bardakçı, şunları kaydetti:

"Şırayı ısıttığımız zaman üzerine çıkan köpüğü topluyoruz ve un kattıktan sonra 3-4 saat karıştırıyoruz. Odun ve çalılarla kısık ateşte yapıyoruz. Kış aylarında tüketmek için cevizli sucuk, pestil, pekmez hazırlıyoruz. Hazırladığımız ürünlerin hepsi doğal olduğu için sağlık açısından da herhangi zararlı bir madde içermiyor. Soğuk havalarda pekmez tükettiğinizde sizi sıcak ve dinç tutar."

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Anahtar Kelimeler:
bağ bozumu Bulamaç pestil Siverek Şanlıurfa üzüm

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