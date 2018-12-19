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Şanlıurfa'da KBRN tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da sağlık müdürlüğü tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer(KBRN) olaylara karşı arındırma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'da sağlık müdürlüğü tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer(KBRN) olaylara karşı arındırma tatbikatı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde KBRN arındırma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta olası durumlarda alınması gereken önlemler, hastaya yaklaşımlar gibi, arındırma gibi işlemler yapıldı. Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Acil Uzmanı Dr. Mustafa Şimşek, KBRN söz konusu olduğunda mesai kavramından öte, büyük bir özveriyle çalışma yürütmemiz gerekiyor. Bu tatbikatta ki amacımız olası hareket planımızı ortaya koymak. Ekiplerimizin yeterliliğini varsa eksikliklerimizi görmektir. Senaryo gereği şüpheli KBRN olayı sonrası etkilendiğinden şüphelendiğimiz şahsı kendi kullandığı araçtan UMKE ekiplerimiz tarafından alınıp hastanemiz KBRN arındırma ünitesine getirilmiştir. Triajdan sonra orta derecede sinir gazından etkilenmiş olduğunu saptadığımız şahsı KBRN ünitesine alınıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra dekontaminasyon kısmına geçildi. Yıkanarak arındırılan hasta tekrar taramadan geçirilerek etkilenim olmadığı tespit edildikten sonra servise transfer edildi. Bu tatbikatta özellikle emeği geçen UMKE ekiplerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz dedi.

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