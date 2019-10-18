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Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları yenilendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan kelaynakların yuvaları yenilendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonunda bulunan ahşap yuvalar, kentte son yıllarda yaşanan yoğun yağmurlara karşı hazır hale getirildi.

Son yıllarda kelaynakların sayılarının arttığı aktarılan açıklamada "Birecik şefliğimizce gün boyunca yapılan çalışmada mevcut 48 olan yuvalara ek olarak 20 yeni yuva alana yerleştirilerek, mevcut yuva sayısı 68'e çıkarıldı. Geçmiş yıllardan mevcut olan 48 yuvanın tamamının çatıları yenilenmiş olup yoğun yağmurlara hazırlıklı hale getirilmiştir, tüm yuvalarda temizlik çalışmaları yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kelaynak Şanlıurfa Yuva

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