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Şanlıurfa’da kesimden kaçan boğalar zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçan 2 boğa, vatandaşlar ve görevlilere zor anlar yaşattı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kesilmek istenirken sahibinin elinden kaçan 2 boğa, vatandaşlar ve görevlilere zor anlar yaşattı. Kentte kısa süreli paniğe yol açan boğalar, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek yakalandı. Şanlıurfa’da bayramın ilk günü özellikle büyükbaş kurbanlıklar kesim yerine götürülürken sahiplerine zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde Atatürk ve Devteşti mahallelerinde iki boğa, kesime götürülürken sahiplerinin elinden kaçtı. Mahallelerde bir süre sahiplerini ve kendilerini yakalamak isteyenleri peşinden koşturan boğalar, evlerin bahçelerine girdi. Boğaları bulunduğu yerden çıkartamayan sahipleri, belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından adrese giden ekipler, bahçede ortalığı birbirine katan ve zaman zaman görevlilere saldırıp zor anlar yaşatan boğaları uyuşturucu iğne yaparak sakinleştirerek yakalayıp sahiplerine teslim etti.

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