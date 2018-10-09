Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kırtasiyeci, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla "kiralık roman" uygulaması başlattı.

Kırtasiyeci Halil Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla bir hafta önce kiralık roman uygulaması başlattığını belirtti.

Kitap fiyatlarının yüksek olduğunu dile getiren Karaca, "Malumunuz, Türkiye'de kitap okuma oranı gün geçtikçe düşüyor. En azından ilçemizde bunun önüne geçebilmek için böyle bir uygulama yaptık. Raflarımızda binden fazla roman var. Amacımız, gençlerimizin daha çok kitap okumasını sağlamak. Bugüne kadar 25 kişi başvuruda bulundu." diye konuştu.

Karaca, sembolik olarak aylık 4 lira kira ücreti belirlediklerini dile getirerek, gençlerin ve öğrencilerin bu fiyata istedikleri kadar kitap okuyabileceklerini kaydetti.

Kitapsever Fatih Ayata da uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Maddi açıdan herkesin beğeneceği bir uygulama olmuş çünkü öğrenciler her zaman kitap almak için para bulamayabiliyor. Cüzi bir para karşılığında istediğin kadar kitap alabiliyorsun." dedi.

Orhan Yanıkdağ ise ilçede kitap okuma alışkanlığının çok düşük olduğunu, uygulamanın bu oranı artıracağına inandığını kaydetti.

