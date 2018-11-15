Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu" kapsamında "Kısas Aşıklar Geleneği" resitali düzenlendi.

Tarihi Gümrük Han'da gerçekleştirilen etkinlikte, genç aşıklar ile UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen "Aşık Sefai" mahlaslı Mehmet Acet, birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Gümrük Hanı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, seslendirilen türkülere eşlik etti.

Acet, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşıklar geleneğinin, Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesi'nde yaklaşık 400 yüzyıldır sürdürülen bir gelenek olduğunu söyledi.

Cem ortamlarında yetiştiklerini ifade eden Mehmet Acet, şöyle konuştu:

"Bizler zakir ve aşık sıfatını taşıyoruz.Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde günümüze kadar taşınmıştır bu gelenek. 'Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu'nun kentte düzenlemesi çok büyük onur verici. Halk müziğimizin başşehri Türkiye'de Şanlıurfadır. Çünkü Şanlıurfa müzik şehridir. Şanlıurfamızın müziğinin UNESCO dünya mirasına alınması için başvuruda bulunulmuştu. İnşallah kabul edilir. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.