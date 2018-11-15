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Şanlıurfa'da "Kısas Aşıklar Geleneği" resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:56 | Son Güncelleme

Tarihi Gümrük Han'da genç aşıklar ile UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen "Aşık Sefai" mahlaslı Mehmet Acet, birbirinden güzel türküleri seslendirdi - Acet: "Halk müziğimizin başşehri Türkiye'de Şanlıurfadır. Çünkü Şanlıurfa müzik şehridir" - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar: "Aşıklar bizim yaşayan değerlerimiz. Belediye olarak bu tür değerlerimize sahip çıkmak görevimiz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu" kapsamında "Kısas Aşıklar Geleneği" resitali düzenlendi.

Tarihi Gümrük Han'da gerçekleştirilen etkinlikte, genç aşıklar ile UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen "Aşık Sefai" mahlaslı Mehmet Acet, birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Gümrük Hanı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, seslendirilen türkülere eşlik etti.

Acet, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşıklar geleneğinin, Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesi'nde yaklaşık 400 yüzyıldır sürdürülen bir gelenek olduğunu söyledi.

Cem ortamlarında yetiştiklerini ifade eden Mehmet Acet, şöyle konuştu:

"Bizler zakir ve aşık sıfatını taşıyoruz.Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde günümüze kadar taşınmıştır bu gelenek. 'Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu'nun kentte düzenlemesi çok büyük onur verici. Halk müziğimizin başşehri Türkiye'de Şanlıurfadır. Çünkü Şanlıurfa müzik şehridir. Şanlıurfamızın müziğinin UNESCO dünya mirasına alınması için başvuruda bulunulmuştu. İnşallah kabul edilir. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar da ev sahipliği yaptıkları sempozyum kapsamında, tarihi Gümrük Han'da aşıkları buluşturduklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın tarihi ve müziğiyle önemli kentlerden bir olduğunu aktaran Özçınar, "Şanlıurfamızda aşıklar geleneği sürdüğü için çok şanslıyız. Aşıklar bizim yaşayan değerlerimiz. Belediye olarak bu tür değerlerimize sahip çıkmak görevimiz. Müzik sempozyumu devam ediyor. Yarın da çeşitli etkinliklerimiz olacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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