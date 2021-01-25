Şanlıurfa’da kısıtlamayı ihlal eden 126 kişiye 350 bin lira para cezası

Şanlıurfa’da korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 126 kişiye 350 bin lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında görevlendirilen personeller iş yeri alan denetimleri, maske, mesafe, temizlik gibi denetimlerini sürdürdü. Ekipler, denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 126 kişiye toplamda 350 bin lira para cezası kesti.

Öte yandan, vatandaşlara telefonla sağlık hizmetleri ulaştıran ve danışmanlık hizmeti veren çağrı merkezi ise iki gün süresince 807 çağrı yaparak 164 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

