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Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kış aylarının vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru incir, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.Şanlıurfa’da kışın vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru incir, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.

Şanlıurfa’da kış aylarının vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru incir, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.
Şanlıurfa’da kışın vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru incir, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı. Kentte şire sezonunun açılması ile yeni mahsul ürünlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Kuru yemişlerde bu yıl fıstığın az olmasından dolayı fiyatı yüksek olurken, en pahalı ürün ise kilogramı 80 liradan başlayan Hint fıstığı oldu.

"Kuru yemişler vitamindir"
Kışlık kuru yemişlerin hastalıklara karşı direnç sağladığını belirten Sabah Kayabaşı, “Kışlık çerezler vitamindir. Bu çerezleri yiyince hastalıklardan korunuruz. Kuru üzüm kanı depoluyor. Kuru her türlü hastalıklardan koruyor. Kışa hazırlığımızı yapıyoruz. Biz çerezleri Harran Ovası’na götürüyoruz. Çocuklarımız hasta olunca bu çerezleri veriyoruz, bağışıklık sistemini güçlenmesi için. Çerezlerin fiyatları yüksek biraz, oda yeni mahsul olduğu içindir. Havasından mı, suyundan mı bu çerezler Urfa için bir şifadır. Çerezler vitamin deposudur” dedi.

“En pahalısı Hindistan fıstığı”
Kışlık kuru yemişlerin artık tezgahtaki yerini aldığını aktaran esnaf Hüseyin Korkmaz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kış çerezlerin zamanı geldi. Biz de kışlık çalışmamızı yaptık. Çerezlerimiz tezgahtaki yerini aldı, müşterilerini bekliyor. Cevizi bütün olanı 30 lirada satışa sunuyoruz. Cevizi yarım olan ise 25 liradan veriyoruz. Çerezlerin en yükseği Hint fıstığıdır, kilogramı 80 liradır. Bu yıl fıstık az olduğu için fiyatı biraz pahalıdır. Bu sene de ürün fiyatlarında oynama yok. Çok şükür ürünlerimizde bolluk var. Şire Urfa tabiriyle tatlılar çıktı, talep de var. Okullar da başladı. Çocukların da vitaminli beslenmesi için aileler tatlıları talep ediyor. İlerleyen günlerde iklim şartlarının değişmesiyle ürün fiyatlarında değişmeler olacaktır. En çok kışın tercih edilen ürün tatlılardır. Cevizli sucuk 18 lira, pekmez 15 lira, dut 10 lira, kara üzüm 15 lira, incir 15 lira ve kayısı 10 lira. Ürünlerin fiyatları gayet normaldir” diye konuştu.

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı
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