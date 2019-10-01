Şanlıurfa’da kışlık kuru yemişler görücüye çıktı

Şanlıurfa’da kış aylarının vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru incir, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı.

Şanlıurfa’da kışın vazgeçilmez kuru yemişleri arasında olan el yapımı vitamin deposu yöresel cevizli sucuk, kuru üzüm, kuru incir, kesme ve bastık tatlısı gibi ürünler tezgahtaki yerini aldı. Kentte şire sezonunun açılması ile yeni mahsul ürünlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Kuru yemişlerde bu yıl fıstığın az olmasından dolayı fiyatı yüksek olurken, en pahalı ürün ise kilogramı 80 liradan başlayan Hint fıstığı oldu.

"Kuru yemişler vitamindir"

Kışlık kuru yemişlerin hastalıklara karşı direnç sağladığını belirten Sabah Kayabaşı, “Kışlık çerezler vitamindir. Bu çerezleri yiyince hastalıklardan korunuruz. Kuru üzüm kanı depoluyor. Kuru her türlü hastalıklardan koruyor. Kışa hazırlığımızı yapıyoruz. Biz çerezleri Harran Ovası’na götürüyoruz. Çocuklarımız hasta olunca bu çerezleri veriyoruz, bağışıklık sistemini güçlenmesi için. Çerezlerin fiyatları yüksek biraz, oda yeni mahsul olduğu içindir. Havasından mı, suyundan mı bu çerezler Urfa için bir şifadır. Çerezler vitamin deposudur” dedi.