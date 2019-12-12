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Şanlıurfa'da komşu ailelerin silahlı kavgasında kadın, yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 22:47 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Gazal Kobay tabancayla vurularak yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Gazal Kobay tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Topaç Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu İren ve Kobay aileleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan mermiler Gazal Kobay'ın vücuduna isabet etti. Kobay kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kobay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma kavgaya karıştığı belirlenen Hasan ve Sefer İren'i gözaltına aldı.

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