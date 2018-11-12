Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da, komşu iki aile arasında çıkan silah ve taşların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Korukent Mahallesi'nde komşu olan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayların büyümemesi için mahalle ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

