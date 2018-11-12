Şanlıurfa’da komşu kavgası; 6 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da komşu 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve av tüfeği kullanılan kavgayı polis güçlükle sonlandırırken, 6 kişi yaralandı.
Olay, bu akşam saatlerinde Korukent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların sopa, taş, bıçak ve av tüfeği kullandığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, tarafları güçlükle birbirinden ayırarak kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan iki aileye mensup 6 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılarından 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisler, kavga eden komşu aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
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