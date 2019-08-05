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Şanlıurfa'da komşuların "çöp atma" kavgası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:39 | Son Güncelleme

Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı

Şanlıurfa'da komşular arasında çöp atma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan iki komşu arasında bahçeye çöp atılması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle son bulan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

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