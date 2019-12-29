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  4. Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır markete girdi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır markete girdi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 13:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır markete girdi: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın markete girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsaldaki Anıt Mahallesi yakınlarında Çetin Taş'ın kullandığı 38 JK 095 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete girdi.

Kazada sürücü Taş ile markette bulunan Halil ibrahim, Yunus ve Süleyman Düzce yaralandı.

Ayakta tedavisi yapılan sürücü Taş, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Diğer yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle marketin yıkılan tentesi ve duvarının enkazı iş makinesi yardımıyla kaldırılarak, araç çekildi.

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market TIR trafik kazası Viranşehir

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