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Şanlıurfa’da korona virüs cezaları 50 milyon lirayı geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan kişilere kesilen cezaların tutarının 50 milyon lirayı aştığı belirtildi.Şanlıurfa’da parklar, bahçeler, piknik yerleri, mesire alanları, pazar yerleri ile cadde ve sokaklarda 306 personelden oluşan 81 ekiple denetimler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan kişilere kesilen cezaların tutarının 50 milyon lirayı aştığı belirtildi.
Şanlıurfa’da parklar, bahçeler, piknik yerleri, mesire alanları, pazar yerleri ile cadde ve sokaklarda 306 personelden oluşan 81 ekiple denetimler gerçekleştirildi. 108 alan ve bin 66 iş yerinin denetlendiği çalışmalarda 62 iş yerine uyarı verilirken 11 kişiye de idari para cezası uygulandı.
Pazar günü gerçekleştirilen denetimlerde ise internet kafe, oyun salonları, düğün ve nikah salonları ile eğlence mekanlarına yönelik yapan 303 personelden oluşan 121 ekip, 141 internet kafe ve oyun salonu ile 96 düğün salonu, 2 eğlence mekanında incelemelerde bulundu. Maske, fiziki mesafe ve temizlik konusunda iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara uyarıların yapıldığı denetimlerde, kuralları ihlal ettiği tespit edilen 13 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 7 gün 7 konu 7 denetim faaliyetinin yanında, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Kaymakamlıklar bünyesinde faaliyetlerine devam eden denetim ekipleri de bin 523 personelden oluşan 298 ekiple çalışmalarına devam etti. Pazar günü, gün boyu devam eden denetimler kapsamında bin 678 işyerini ziyaret eden ekipler, 2 kişi hakkında kural ihlali gerekçesiyle idari para cezası uygulaması kaydetti.
İzolasyon takibinde gün içinde olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 68 kişiye idari para cezası uygulandı.
Korona virüs salgınının başladığı Mart ayından bu yana vatandaşları bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık veren çalışmalar önemsenirken, kuralları ihlal etmekte ısrar eden iş yeri ve kişilere yazılan idari para cezası miktarı, 25 Ekim 2020 tarihi itibariyle 50 milyon 531 bin 405 TL’ye ulaştı.

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