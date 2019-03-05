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Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu kirpinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesi ve görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçeye 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpinin sopayla öldürülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.D, A.D. ile E.D, tutuklandı. Zanlıların "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefet etme suçundan tutuklandıkları öğrenildi.

Şanlıurfa'da önceki gün, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin bazı kişilerce öldürülmesinin yer aldığı görüntüler sosyal medyadan paylaşılmış, olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri harekete geçmiş ve şahısların kimliği belirlenerek gözaltına alınmıştı.

Akraba olduğu belirlenen zanlıların oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtilmişti.

Öte yandan 2017 yılında Devlet Su İşleri ekipleri, Atatürk Barajı'ndaki tünellerde çalışma yaptığı sırada nesli tehlike altında olan 5 oklu kirpiye rastlamış ve olayın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından kirpilerin koruma altına alınması için tünellerdeki çalışmalara ara verilmişti.

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