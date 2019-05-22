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Şanlıurfa'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

Başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak menfaat temin ettikleri iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak menfaat temin ettikleri iddia edilen 38 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aylık çalışması sonucu Bolu, Çorum, İstanbul, İzmir, Konya, Karabük, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Yalova'da 11 mağdura ait kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçirerek, "kredi kartı dolandırıcılığı, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişisel verileri ele geçirme, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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