MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir çiftçi, alternatif ürün olarak deneme amaçlı ektiği ve sağlık açısından birçok yararı bulunan kudret narında olumlu sonuçlar aldı.

Yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaşının kendisine verdiği 1 tohumla başlayan ve 3 yıl sonra 20 kök üretmeyi başaran Halil Taştan, ürettiği meyveleri zeytinyağıyla karıştırıp bir süre beklettikten sonra elde ettiği karışımı ihtiyacı olan hastalara ücretsiz veriyor.

Birçok ülkede ilaç niyetine kullanılan, diyabet, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, bazı cilt sorunları, viral enfeksiyonlar, yara ve yanıklara iyi geldiği belirtilen kudret narı, bölgede şifa arayanlardan da yoğun ilgi görüyor.

- Hastalara ücretsiz dağıtıyor

Halil Taştan, AA muhabirine, midesinden rahatsız olduğunu ve 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle kudret narı ektiğini söyledi.

Bu bölgede yetişip yetişmeyeceğinden emin olmadığını anlatan Taştan, tek tohumla başladığı denemelerde başarılı sonuç aldığını ve 20 kök yetiştirmeyi başardığını ifade etti.