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Şanlıurfa'da kuş gribi şüphesiyle 200 tavuk itlaf edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesindeki bir tavuk çiftliğindeki hayvanlar telef oldu, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri kuş gribi şüphesiyle çiftliği karantinaya alarak 200 tavuğu itlaf etti.

Şanlıurfa'da kuş gribi şüphesiyle 200 tavuk itlaf edildi

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesindeki bir tavuk çiftliğindeki hayvanlar telef oldu, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri kuş gribi şüphesiyle çiftliği karantinaya alarak 200 tavuğu itlaf etti.
İlçeye bağlı Demirci Mahallesi'nde tavuk çiftliği işleten Halil M., önceki gün Diyarbakır'dan aldığı 10 tavuğu çiftliğindeki tavukların arasına bıraktı. Bugün tavuklarından bir kısmı telef olan Halil M. durumu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çiftliği karantinaya alarak buradaki 200 tavuğu itlaf etti. 21 gün karantina uygulanacak çiftlikte incelemelerin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da kuş gribi şüphesiyle 200 tavuk itlaf edildiŞanlıurfa'da kuş gribi şüphesiyle 200 tavuk itlaf edildiŞanlıurfa'da kuş gribi şüphesiyle 200 tavuk itlaf edildi

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