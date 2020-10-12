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Şanlıurfa’da kuyumcu soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir kuyumcu dükanının para kasasında bulunan 150 bin lira değerindeki altın ve paralar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Kuyumcular Çarşısı’nda yaşandı.

Şanlıurfa’da bir kuyumcu dükanının para kasasında bulunan 150 bin lira değerindeki altın ve paralar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Kuyumcular Çarşısı’nda yaşandı. Sabah saatlerinde iş işyerini açan kuyumcu Mahmut Fidan, para kasasında bulunan 150 bin lira değerindeki altın ve paraların çalındığı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kuyumcu Mahmut Fidan büyük maddi zarar yaşadığını belirterek, hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

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