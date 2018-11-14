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Şanlıurfa'da kuzene tabancalı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 13:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Ali B.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, Ali B. aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Ethem B.'yi (55) tabancayla yaraladı. Vurulma anı güvenlik kameralarına yansıyan Ethem B., yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, polis kaçan şüpheli Ali B.'yi her yerde arıyor.

Örcünlü Mahallesi'nde oturan Ali B., geçen hafta iddiaya göre, komşusu da olan kuzeni Ethem B.'nin evinin bahçesinin bir bölümünü taşla çevirdi. Ali B., nedenini soran Ethem B.'ye bahçenin kendisine ait olduğunu ve sınır çizdiğini söyledi. Bunun üzerine kuzenler ve aileleri arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

TABANCALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu gerginliğin ardından geçen Cuma günü Ethem B., kendisine ait arızalı kamyonu tamir ettirmek için Akabe Mahallesi'nde bulunan Evren Sanayi Sitesi'ne gitti. Ethem B.'ye sitede bir kişiyle konuştuğu sırada arkasından gelen kuzeni Ali B., yanındaki tabancayla peş peşe 5 el ateş etti. Ethem B., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere yığılırken, Ali B. ise kaçtı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan Ethem B., çağırılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hastanede yaşam savaşı veren Ethem B.'nin oğlu Yunus B., babasını vurduktan sonra kaçan Ali B.'nin şikayetlerini geri çekmeleri için kendilerini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek, bir an önce yakalanmasını istedi.

Polisin, kuzenini yaraladıktan sonra kaçan Ali B.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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