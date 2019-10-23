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Şanlıurfa'da mağaralar turizme kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılkoyun mağaralarını turizme kazandırmak amacıyla 35 yapının yıkımına başlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kızılkoyun mağaralarını turizme kazandırmak için 35 yapının yıkımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi değerleri gün yüzüne çıkarma ve turizme kazandırma çalışmaları kapsamında, Haleplibahçe havzasında bulunan Kızılkoyun mağaralarının 3'üncü etap uygulaması çerçevesinde 35 yapının kamulaştırılması yapıldı.

Ev ve iş yerlerinden oluşan 35 yapının yıkım çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal'ın katılımıyla başladı.

Beyazgül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin turizmde hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Eski yapıların yıkımına başladıklarını aktaran Zeynel Abidin Beyazgül, şöyle devam etti:

"Kızılkoyun Nekropol alanında kalan eski yapılarımızın yıkım çalışmalarına başladık. Burada yaşayan insanlarımız altyapı ve teknolojinin gerektirdiği birçok şeyden yararlanamıyordu. Bizler burada yaşayan vatandaşlarımızın evlerinin bedelini vererek, 2 milyon 550 bin liralık kamulaştırma yaptık. İnşallah bu yapıları yıkarak tarihi mekanın devamı olarak açacağız. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun, vatandaşlarımızdan talebimiz bizleri duaları ile desteklemeleri. Allah'ın izni ile Şanlıurfa'mız gelişecek ve yükselecek, Şanlıurfa turizm şehri, sanayi şehri olacak."

Beyazgül, sınırın diğer tarafında Barış Pınarı Harekatı olduğunu da hatırlatarak, kendilerinin de çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa'da otellerin dolu olduğunu aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'ya gelen misafirler, 'Her yerin boş olacağını, otellerin boş olacağını düşünüyorduk ama şu anda otellerde yer bulamıyoruz' diyorlar. Barış Pınarı Harekatı'nın yaşandığı gerek Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerimize baktığımızda halkımızda hiçbir tedirginlik görünmüyor. Ülkemizin yaptığı Barış Pınarı Harekatı 2011'den bu yana Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli misafirlerin dönüşü olarak kabul ediliyor."

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Mağara Şanlıurfa turizm Yapı yıkım

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