HABER

Şanlıurfa'da merdiven çöktü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da merdiven çöktü: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tek katlı evin merdiveni çöktü, bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 55 yaşındaki Süleyman Sabri Abacı, Anas Mahallesi'ndeki tek katlı evinde, biber kurutmak amacıyla 30 basamaklı beton merdivenden dama çıkarken çökme meydana geldi. Dengesini kaybederek düşen Abacı'nın başına beton parçaları isabet etti.

Ağır yaralanan Abacı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abacı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yaklaşık 5 yıl önce yapılan merdivenin atıl durumda olduğu öğrenildi.

PARTNERDağlar evleri yuttu! Korkunç karelerDağlar evleri yuttu! Korkunç kareler
Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç, sosyal medyada atıştıTunceli Valisi ile Ferhat Tunç, sosyal medyada atıştı
Akdamar'daki ayin öncesi Başepiskopos Ateşyan'dan, valiye ziyaretAkdamar'daki ayin öncesi Başepiskopos Ateşyan'dan, valiye ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haliliye inşaat merdiven çökmesi Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İstanbul'da yağmur etkili oluyor! Vatandaşlardan dolu önlemi

İstanbul'da yağmur etkili oluyor! Vatandaşlardan dolu önlemi

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.