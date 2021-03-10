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Şanlıurfa’da meydan dayağı kamerada

10.03.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da 15 kişilik grup sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü.

Şanlıurfa’da 15 kişilik grup sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü. Dövülen kişi ve saldırgan grubun polis gelmeden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Rabia Meydanı’nda meydana geldi. 15 kişilik grup, meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, sopa, kemer ve tekmelerle dövmeye başladı. Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, olay yerinden hızla uzaklaştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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