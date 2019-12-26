HABER
  4. Şanlıurfa’da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 22:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı .Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Eyüp Nebi Mahallesi kavşağında yaşandı.

Şanlıurfa’da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı .
Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Eyüp Nebi Mahallesi kavşağında yaşandı. Ömer Faruk T.’nin kullandığı 34 CDU 484 plakalı otomobil, Mahmut G.’nin kullandığı 65 DF 747 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ömer Faruk T., Mahmut G., Nazo G., Saadet G., Şiyar K. ve Ömer A. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.
Bir diğer kaza ise Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 34’üncü kilometresinde yaşandı. Mehmet Garip P.’nin kullandığı 63 ZE 309 plakalı otomobil ile Yusuf K.’nin kullandığı 27 VK 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Garip P., Yusuf K. ve Salih Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa Merkezdeki hastanelere kaldırıldı.
Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
AFAD: "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir"AFAD: "Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir"
Anne ve babası için lokum dağıtırken TIR'ın çarpmasıyla öldüAnne ve babası için lokum dağıtırken TIR'ın çarpmasıyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.