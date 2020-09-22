Şanlıurfa’da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa’da minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Çamlıdere ile Baltuhan kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. İsa Y. idaresindeki 80 BA 308 plakalı minibüs seyir halindeyken devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

