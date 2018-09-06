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Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

İsa Ceylan idaresindeki 07 ATT 447 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu 11 Nisan Mahallesi yakınlarında ani manevra yapması sonucu devrildi.

Kazada minibüsteki Suriye uyruklu 8 yolcu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Suruç Şanlıurfa trafik kazası

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