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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece ilçeye bağlı Tahılalan Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Yılmaz yönetimindeki 63 AF 071 plakalı minibüs, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 D 4125 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenler haber verdiği sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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