Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bakırcı yönetimindeki 01 B 0552 plakalı minibüs ile İbrahim Çiftçi yönetimindeki 63 VB 085 plakalı otomobil, Hal kavşağında çarpıştı. Kazada iki araçta hasar oluşurken, sürücüler ve otomobildeki Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Çiftçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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