HABER

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Bakırcı yönetimindeki 01 B 0552 plakalı minibüs ile İbrahim Çiftçi yönetimindeki 63 VB 085 plakalı otomobil, Hal kavşağında çarpıştı. Kazada iki araçta hasar oluşurken, sürücüler ve otomobildeki Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Çiftçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralıŞanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralıŞanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralıŞanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklamaUyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
3 gün zorlama hapsinden tutuklandı3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.