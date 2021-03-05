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Şanlıurfa’da minibüsün kundaklanma anı kamerada

05.03.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki minibüsün kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki minibüsün kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi’nde meydana geldi. Gökhan Açıkgöz’e ait park halindeki 63 ACS 127 plakalı Ford marka minibüs, gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonra minibüste maddi zarar oluştu. Polis, kundaklamayı yapan 2 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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