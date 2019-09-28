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Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da motosiklet devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yalçınkaya'nın (24) kullandığı motosiklet, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun Nüsretiye mevkisinde devrildi.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçınkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yalçınkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü Akçakale Motosiklet trafik kazası

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