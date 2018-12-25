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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 16:48 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Onikiler, Yeşildirek, Pınarbaşı ve Akpıyar mahallelerinde artan motosiklet hırsızlıkları üzerine ekipler harekete geçti.

Motosikletlerin, direksiyonlarının kilidi kırılıp düz kontak yapılmak suretiyle çalındığı tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli, çaldıkları motosikletleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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