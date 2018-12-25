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Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 22:06 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da polisin motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da polisin motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Kent merkezinde son günlerde artan motosiklet hırsızlığına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Onikiler, Yeşildirek, Pınarbaşı ve Akpıyar mahallelerinde gerçekleşen hırsızlık olayı üzerinde çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, belirlenen 7 şüphelinin adreslerine eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında çaldıkları mosikletleri satmaya çalışan 7 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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