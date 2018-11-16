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Şanlıurfa'da muhtar, PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da muhtar, PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla bir muhtar gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Karkutlu Mahallesi Muhtarı Ethem P. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüphelinin evinde de arama yapıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ethem P, işlemleri yapılmak üzere Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Birecik Şanlıurfa terör örgütü pkk

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