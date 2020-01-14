Şanlıurfa'da nakliye dolandırıcılığına 1 tutuklama

ŞANLIURFA'da bir TIR dolusu konfeksiyon malzemesini istenen adrese teslim etmeyerek kendilerine ait depoya boşaltan nakliyeci tutuklandı.

Denizli'de piyasa değeri 400 bin lira olan konfeksiyon malzemesini TIR?ına yükleyen Ş.K., yükü istenen adrese teslim etmeyip kendilerine ait depoya boşalttı. Firma yetkilileri yüklediği malzemelerin adrese ulaşmaması üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis Ş.K.'nin konfeksiyon malzemesini Şanlıurfa'ya getirerek Şıh Maksut Mahallesi'ndeki bir depoya sakladığını belirledi. Sürücü Ş.K.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada çalınan malzemeleri depoya saklanmış halde buldu. Malzemeleri sahibine teslim eden ekipler Ş.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.



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