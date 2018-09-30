Şanlıurfa’da Neler Oluyor?

Şanlıurfa’da biri Suriyeli iki aile arasında çıkan ve iki kardeşin öldürüldüğü kavga kentte tansiyonu yükseltti. Suriyelilerin işyerleri saldırıya uğradı. İnsanları kışkırttıkları gerekçesiyle 26 kişi gözaltına alındı. Suriyeli sığınmacılarla Şanlıurfalıları karşı karşıya getiren olaylar hafta içi Eyyubiye Mahallesinde meydana geldi. Suriyeli bir aile ile Şanlıurfalı Dağ ailesi arasında kavga çıktı. Çocukların tartışmasının neden olduğu iddia edilen kavgada, Mahmut ve Mesut Dağ tüfekle vurularak öldürüldü. 3 kişinin de yaralandığı olayın ardından, kentte tansiyon yükseldi. Kent merkezinde toplanan gruplar Suriyelilere ait işyerlerine saldırdı. İşyerlerine zarar veren gruplar polis tarafından dağıtıldı. Tepkiler nedeniyle kentte güvenlik önlemleri arttırılırken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yazılı bir açıklama yaptı. Erin açıklamasında önce olaylar karışan Suriyelilerle ilgili rakamları paylaşarak,”2018 yılı içerisinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar sonucu, toplum huzurunu bozan, çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilerek aranan ve haklarında yakalama kararı çıkarılarak ele geçirilen Suriye vatandaşlarının adli mercilerce hak ettikleri cezaya çarptırıldı, 639 Suriyeli hakkında da sınırdışı işlemi yapıldı” dedi.

Kent sakinlerine sağduyu çağrısı yapan Erin, sosyal medya üzerinden Suriyelilere karşı eylem çağrısı yaptığı iddiasıyla 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Erin, ”Suriyelilerin kontrol edilmediği, yaptıklarının yanlarına kaldığı gibi içi boş iddialarla toplumun huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Burada yaşayan Suriyeliler, karıştıkları suçlar nedeniyle adalet önünde hesap veriyor ve hak ettikleri cezaya çarptırılıyorlar. Adli merciler tarafından haklarında sınır dışı kararı verilenler de Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek, sınır dışı işlemleri yapılıyor” diye konuştu. Peki olayların arkasındaki neden neydi? İnsan Hakları alanında çalışmalar yapan Hak İnisiyatifi isimli sivil toplum kuruluşunun Şanlıurfa Temsilcisi Fethi Tapaç, olayların nedeninin ekonomik olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Tapaç, ”Olayların bu noktaya geleceği belliydi. Şehrin sosyo ekonomik yapısı bunun göstergelerini taşıyordu. Bu insanlığın kabul edebileceği bir şey değil. Kentin ileri gelenleri, STK’lar, vali halka sükunet çağrısı yapmalı. Bu şehir 460 bin mevsimlik tarım işçisinin yaşadığı bir şehir, ekonomik olarak gelişmiş bir şehir değil. 600-700 bin Suriyelinin yaşadığı şehirde muhakkak ekonomik nedenlerle insanlar anlaşmayacaktır. Şehrin değişik yerlerine yayılmaları da ayrı bir sıkıntı. Halk buna alttan alta homurdanıyordu ama bu noktaya gelmemeliydi. İnsanların işyerlerini açamaması, taşkınlıkların yaşanmasını kabul etmiyoruz. Halkın bu insanlarla toprağını ekmeğini bölüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Devlet yetkililerin gerekli önlemleri alması gerekiyor” dedi.