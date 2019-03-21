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Şanlıurfa'da nevruz etkinliğinde slogan atan 15 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, terör örgütü lehine pankart açıp, slogan atan 15 kişi gözaltına alındı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, terör örgütü lehine pankart açıp, slogan atan 15 kişi gözaltına alındı.

HDP İl Teşkilatı'nca Paşabağı Mahallesi'ndeki boş alanda nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamanın yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. HDP milletvekilleri Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin’in de katıldığı kutlamada, kalabalık yakılan ateşin üzerinden atladı. Halay çeken kalabalıktaki bazı kişiler terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasa dışı slogan atarak pankart açtı. Bunun üzerine polisin belirlediği 15 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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