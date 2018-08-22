HABER

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 23:20 | Son Güncelleme

Odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Paşabağı Mahallesi'nde odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin olay yeri yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Bakan Koca: Dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayat geçireceğizBakan Koca: Dışa bağımlılığımızı azaltacak projelerimizi hayat geçireceğiz
Eminönü'nde vapur izdihamıEminönü'nde vapur izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa yangın

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.